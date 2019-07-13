6 سعوديات يشاركن في بطولة البولينغ العالمية

تشارك 6 فتيات سعوديات لأول مرة في تاريخ رياضة البولينغ، في بطولة العالم للسيدات للبولينغ، والتي تقام في الفترة من 22 – 30 أغسطس/آب في لاس فيغاس.

وسيضم الفريق كلا من نهلة عدس، ومريم الدوسري، ومشاعل العبد الواحد، وغادة نمر، وأماني الغامدي، وهديل تارمين، إضافة لمدربة المنتخب النسائي المصرية، سارة جمال.

يذكر أنه سبق ذلك ثلاث مشاركات للفريق في بطولات نسائية محلية عام 2018، و4 بطولات نسائية مفتوحة في المملكة لعام 2019، ومشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر خلال شهر إبريل/نيسان الماضي.

وكان الاتحاد السعودي للبولينغ قد تعاقد مع المدربة المصرية سارة جمال، للإشراف على تدريب المنتخب السعودي النسائي للبولينغ.