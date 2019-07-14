معجزة طبية.. فريق طبي سعودي ينقذ مريضاً توقف قلبه 20 دقيقة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة وزراعة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه لمدة 20 دقيقة من خلال إجراء عملية زراعة قلب استثنائية ونادرة استمرت لمدة 12 ساعة متواصلة.

أوضح ذلك استشاري جراحة وزراعة القلب ومدير جراحة القلب للكبار بالمركز ورئيس الفريق الجراحي الدكتور خالد القرني الذي ذكر أن المريض البالغ من العمر 46 عاماً قد تمت إحالته إلى المركز بسبب إصابته بفشل القلب المتقدم، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تم وضعه على قائمة زراعة القلب، وفي اليوم الذي كان فيه القلب متاحًا للزراعة وأثناء التخدير توقف قلب المريض وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإجراء عملية الإنعاش القلبي والتي استمرت لمدة 20 دقيقة وفي الوقت ذاته قام الفريق الجراحي بوضع المريض بشكل طارئ على جهاز دعم الدورة الدموية من خلال الشريان والوريد الفخذي.

وبعد ساعتين وصل القلب وأجريت عملية زراعة القلب المعقدة التي تكللت بالنجاح واستعاد المريض وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم حيث نقل للجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل.

وأضاف الدكتور القرني أن هذا الإنجاز الطبي يعد استثنائياً وتم تحقيقه بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الكريمة وهذا ما جعل المملكة رائدةً في مجال جراحة القلب.

وبلغ معدل نجاح جراحات القلب المفتوح في عام 2018 حوالي 99 ٪ بما في ذلك إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر ويأتي ذلك بفضل ما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً.