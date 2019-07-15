تمام سلام: خطوات سعودية تهدف لمساعدة لبنان بمجالات عدّة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام، بعد لقائه اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، أن "خطوات الدعم السعودي الجديدة للبنان ستكون قريبة".

واستقبل الملك سلمان في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين هم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن إيران تحاول أن تستعمل لبنان ككيس رمل تختبئ وراءه.وأضاف السنيورة، في... السنيورة: نحتاج لمسافة صحيحة بين الدولة وحزب الله العرب و العالم

وإثر اللقاء، أكد سلام، في حديث مع قناة "الحدث"، أن "الملك سلمان شدد على إبعاد لبنان عن كل ما يضر به أو بمصالحه"، واعتبر سلام في هذا السياق أن "سياسة النأي بالنفس في لبنان غير مطبقة".

وتابع سلام: "لبنان لن يتخلى عن محيطه العربي وهو متمسك به.. والسعودية لن تترك لبنان.. وسنواصل مسيرتنا مع المملكة". وفي هذا السياق أشار سلام إلى "خطوات سعودية تهدف إلى مساعدة لبنان بمجالات عدّة "، مضيفا: "خطوات الدعم السعودي الجديدة لن يتأخر تطبيقها".

في سياق آخر، شدد سلام على أن اتفاق الطائف الذي أنهي الحرب اللبنانية والذي أوجد تركيبة حكم تراعي مختلف الطوائف اللبنانية "دستور لبنان بإنجاز سعودي". كما أكد سلام أن "لبنان متماسك في الجبهة الداخلية".