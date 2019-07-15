شرطة الرياض تقبض على مواطن قتل مدربا مغربيا بنادٍ رياضي

قتل مساء أمس مدرب عربي في أحد الأندية الرياضية غرب العاصمة السعودية الرياض، وذلك إثر خلاف مع أحد المشتركين حديثاً بالنادي.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وفي تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية/ 29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية، بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض.

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وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبطت بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه.