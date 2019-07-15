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مركز الملك سلمان يقدم 120 طناً من التمور للصومال كمساعدات

المصدر: العربية.نت
سفير خادم الحرمين في جمهورية كينيا حمزة القرشي خلال توقيع البرتوكول
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيروبي، لكي يتولى توزيعها على المحتاجين في الصومال، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا، حمزة القرشي، وممثل وزارة المالية بالمملكة، وممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في الصومال لورون بوكيرا، وفريق المركز.

ووقّع ممثل برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في مقر سفارة المملكة بجمهورية كينيا.

وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الصومال.

كلمات دالّة

#مركز الملك سلمان للإغاثة, #برنامج الأغذية العالمي

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