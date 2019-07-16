التحالف: إسقاط طائرتي درون أطلقهما الحوثي تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتي درون أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

وذكر التحالف أن اعتراض الطائرتين تمّ في الأجواء اليمنية.

والاثنين، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (درون) أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.

وبين العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب".

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ "الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".