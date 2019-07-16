التحالف: إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثي نحو أبها وجازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط 3 طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

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وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها، جازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.