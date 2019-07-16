خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل الجراح الصباح، رحمه الله.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل الجراح الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".