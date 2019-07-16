خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص السعودية على شعب اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، حرص السعودية على الشعب اليمني.

وغرد الأمير خالد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".

التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ١٥ يوليو ٢٠١٩

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفثس، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن".

وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وعاد غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.