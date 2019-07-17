التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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وأوضح العقيد المالكي - وفق واس- أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي، أعلن مساء الثلاثاء، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط 3 طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.