تفاصيل مصرع أسرة سعودية في جورجيا

لقيت أسرة سعودية حتفها في دولة جورجيا، إثر حادث مروري مروّع، وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا، نتج عن تصادم مؤسف لعدد من السيارات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية، وتسبب الحادث في 16 إصابة.

الأسرة التي ذهبت ضحية الحادث، مكونة من المواطن السعودي ثامر محمد السالمي، وزوجته وطفله محمد، في حين تعرضت طفلتهم الأخرى "سمو" البالغة من العمر 5 سنوات لإصابات بليغة، تم تنويمها بالعناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي، بعد أن أُجريت لها عملية جراحية، لتنقل من مستشفى باتومي للأطفال إلى مستشفى كوتايسي المركزي لتلقي علاج أفضل، حيث ما زالت ترقد في العناية المركزة وتم منع الزيارة عنها.

وحسب تصريح الطبيب العراقي عصام محسن الذي يعمل بمستشفى كوتايسي المركزي فإن "الطفلة، إن شاء الله، بوضع أفضل وتم إجراء اللازم من قبل الأطباء، لكن الحادث ليس بسيطا، لكن مع ذلك العناية الإلهية موجودة".

وأضاف الطبيب العراقي: "حتى الآن الأمور تحت السيطرة، كان هناك عدة كسور في أماكن متفرقة من الجسد، مع تأثر وظائف الكبد والكلى، وقد أجريت عملية جراحية لإزالة الطحال نتيجة تهتكه".

في حين يعتقد الأطباء أنها مصابة بصدمة عصبية شديدة نتيجة الحادث، وكان شقيقها قد نُقل للمستشفى على قيد الحياة، قبل أن يتوفى متأثراً بالإصابات الخطرة التي لحقته، أما الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، فقد تركوه عند أسرتهم في السعودية.

على صعيد آخر وصل أخ الفقيد سامي محمد السالمي الثقفي، قادماً من السعودية، وفي انتظار إنهاء إجراءات تسلم الجثامين والمتعلقات الشخصية للضحايا الثلاث: ثامر محمد السالمي الثقفي، من منسوبي وزارة الداخلية السعودية بالمنطقة الغربية، وزوجته وابنهما محمد.

وكان سفير المملكة في جورجيا عبد الله المطيري، قد قطع زيارته لأذربيجان، متوجها إلى باتومي في جورجيا، لإنهاء إجراءات تسلّم الجثامين الثلاثة، والتي من المتوقع أن تنقل إلى الأراضي السعودية من مطار كوتايسي، خلال اليومين القادمين عن طريق طيران فلاي ناس (الخطوط الجوية الوحيدة التي تسافر في رحلات مباشرة بين باتومي والرياض).

إلى ذلك، بدأت إدارة الشرطة التحقيقات في ملابسات الحادث وفقاً للمادة 276 من القانون الجنائي، والتي تنطوي على انتهاك قواعد السلامة المرورية.