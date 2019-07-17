فريق من 400 سيدة يقدن الدراجات الهوائية في جدة

مارست عدد من السيدات، التمارين الخاصة بقيادة الدراجات الهوائية، في الواجهة البحرية ضمن موسم جدة، حيث ظهرت تجمعات كبيرة من السيدات وهن يمارسن هوايتهن بركوب الدراجات الهوائية، في مواقع متعددة من الواجهة البحرية وشوارع جدة التاريخية.

موضوع يهمك قالت مجلة لوبوان الفرنسية في عنوان لها: "بحضور نيكي ميناج أو عدمه، السعودية نجحت في حملة العلاقات العامة الخاصة... لوبوان الفرنسية: بحضور نيكي أو عدمه نجح تسويق مهرجان جدة السعودية

اخترنا هذا الاسم للفريق لكسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية هاني صيرفي

صاحب الفكرة هاني صيرفي تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "فريق Brave cyclist بدأ حين قررت أختي شراء دراجة، حاولتْ البحث عن فرق نسائية لرياضة الدراجات، فلم تجد غير مجموعات نسائية -تحت وقف التنفيذ- ولا يقمن بأي أنشطة رياضية إلا فيما ندر؛ فقررتُ إنشاء فريق دراجات نسائي، يسعى إلى تحفيز النساء على ممارسة رياضة الدراجات بكل حرية واحترافية، والاستمرارية هي عنوانه".

وأضاف: "اخترنا هذا الاسم للفريق لكسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية، فالتحدي هو أن المرأة تستطيع ركوب الدراجة لمسافات طويلة، والاستفادة من استخداماتها كأداة مواصلات، بالإضافة لفوائدها الصحية على البدن، وممارسة ركوب الدراجة الهوائية هو إثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجل في مجالات الأنشطة الرياضية".

تحدّي الـ100 كيلومتر

وأكّد هاني، أن الفريق يهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بفوائد رياضة الدراجات، سعيا في مواكبة رؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع صحي رياضي، فالفريق يقوم بتوفير حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، بالإضافة لحصص تمارين تطويرية للياقة البدنية مسافة 20 كيلومترا، وتمارين للمحترفات من 50 إلى 60 كيلومترا، بالإضافة إلى تحد شهري لمسافة 100 كيلومتر، والذي يبدأ من الواجهة البحرية لأبحر الشمالية، ومسار البلد (جولة في المنطقة التاريخية) بعدها التوجه لكورنيش الحمراء.

وأبان صيرفي، أن عدد الملتحقات بالبرنامج بلغ أكثر من 400 سيدة، وهن في زيادة مستمرة، وهذا رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي تشكل فيها الفريق في غضون 3 أشهر ونصف.