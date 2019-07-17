وزير الحج يدعو للحفاظ على روحانية الشعائر

نوّه وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بنتن، بالدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وأوضح أن السلطات لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشار في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكاناً للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض.

وأكد الوزير على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).

وشدد على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.