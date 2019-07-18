السعودية تهدي الحجاج مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاناً

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنه يجري توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية على حجاج بيت الله بالتعاون بين مطار الملك عبدالعزيز ولجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

موضوع يهمك أبان السفير السعودي في إندونيسيا، عصام الثقفي، عن ردود الفعل المميزة والإيجابية في إندونيسيا، حيث تفاعل المجتمع... قصة معمر إندونيسي وجّه الملك سلمان باستضافته في الحج السعودية

ولقيت هذه المبادرة الثناء والتقدير من نشطاء مواقع التواصل، الذين أكدوا أنها تأتي في سياق الخدمات الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل راحة الحجيج وذويهم.

#صور

توزيع مليون شريحة إتصال وإنترنت مجانية للحجاج

..بالتعاون بين #مطار_الملك_عبدالعزيز ولجنة السقاية والرفادة بـ #إمارة_مكة. pic.twitter.com/5v4V7AhsGI — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٧ يوليو ٢٠١٩

إلى ذلك وصل عدد الحجاج القادمين إلى المملكة عبر مبادرة طريق مكة في باكستان وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات خلال الفترة من 1 - 13 ذو القعدة 65.540 حاجا، منهم 23.779 حاجا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و41.761 حاجا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة‎.