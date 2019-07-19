تشييع جثمان غريق نياغرا إلى مثواه الأخير في مكة

شيعت عصر اليوم الجمعة جموع غفيرة جثمان الطالب السعودي #مفقود_شلالات_نياغرا، قاسم عداوي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة.

موضوع يهمك تواصل القنصلية السعودية في نيويورك مع السلطات الأميركية، متابعة فقدان المبتعث السعودي قاسم يحيى عداوي، في شلالات نياغرا... هذا جديد اختفاء المبتعث السعودي في شلالات نياغرا السعودية

وقال إبراهيم خضير ابن عمة قاسم لـ"العربية نت": "وصل جثمان قاسم عداوي إلى مكة المكرمة، وتم دفنه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع، ونشعر بالحزن والأسى ونسأل الله له الرحمة والمغفرة".

وكان الطالب عداوي قد تم العثور عليه بعد 6 أيام غريقاً، وتم التعرف عليه وإبلاغ زوجته التي قالت حينها بعبارات مكلومة لـ"العربية.نت": "الحمدلله على قضائه وقدره وأسأل الله أن يعينني على تربية أولادي".