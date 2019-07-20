القصبي والسدحان.. صمت وتصعيد وفض الشراكة يصل للمحاكم

لا تزال قضية فض الشراكة بين نجمي الدراما السعودية، ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، منظورة في أروقة المحكمة التجارية في الرياض.

وفي الوقت الذي ينادي فيه القصبي بإنهاء الشراكة المهنية في مؤسسة (الهدف) للإنتاج الفني رسمياً بين الاثنين بعد الانفصال عام 2012 إلا أن الأمور لم تحل ودياً كما رغب، الأمر الذي دفعه لحسم الأمور قانونياً والاتجاه إلى القضاء.

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وارتبطت "الهدف" في ذاكرة السعوديين بإنتاج 18 جزءا من المسلسل الشهير "طاش ما طاش" الذي توقف بعد انفصال النجمين اللذين اتجها للعمل بشكل منفرد بعد تجربة طويلة ومؤثرة في صناعة المشهد الدرامي المحلي.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فإن مطلع الأسبوع الماضي شهد جلسة جديدة للقضية التي استغرقت فترة زمنية طويلة لحسمها.

في الوقت الذي لا يزال فيه الفنان عبدالله السدحان يبدي امتعاضه من الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان آخرها تغريدة قال فيها: "اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 إللي عنده سطحة ييجي يحملها والزايد يشيله معها.. قلت المروءة"، بينما لا يزال القصبي يفضل الصمت دون تصعيد الأمور أو التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.