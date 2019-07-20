فرحة غامرة عاشها حجاج السودان لدى وصولهم ميناء جدة

فرحة غامرة عاشها حجاج السودان حين وطأت أقدامهم الأراضي السعودية، حين استقبل ميناء جدة الإسلامي أولى رحلات الحجاج القادمين بحراً من ميناء سواكن بجمهورية السودان، تحمل على متنها 1633 حاجاً.

وقد استعد ميناء جدة الاسلامي لاستقبال ضيوف الرحمن لحج العام الحالي، بتجهيز 5 صالات مزودة بكافة الخدمات وأحدث التقنيات، و14 جهازاً للتفتيش ونقل أمتعة الحجاج و700 عربة نقل أمتعة و28 حافلة.

وأكد ميناء جدة الإسلامي على استقبال أفواج الحجاج، وتسهيل كافة السبل من خلال الخطة التشغيلية المتكاملة التي تحقق للحاج أداء الركن الخامس بكل رضا واطمئنان، كما يحظى أكثر من 266 كادراً بشرياً بالعمل طوال 24 ساعة على خدمة الحجاج وراحتهم وتهيئة كل ما يلزمهم.

فيما أعدت موانئ خلال موسم الحج 1440هـ خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً، وتتضمن الخطة توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءاتهم لأداء الفريضة بالتعاون مع مختلف القطاعات.

مدير العلاقات والإعلام والتوعية بصحة جدة، قال لـ"العربية.نت": باشر فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي بقيادة مدير مركز المراقبة الصحية الدكتور نشوان بن محمد عبدالله، في استقبال الحجاج للاطمئنان والإشراف على تنفيذ الخطط الصحية والوقائية لتوفير الرعاية الصحية لأول فوج حجاج يصل عبر البحر، من أجل استيفاء الجوانب الطبية والوقائية والتوعوية، وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية لمنع وفادة الأمراض المعدية والوبائية، ومنذ الوهلة الأولى لوصول الحجاج، قام المختصون بمركز التفتيش الصحي للسفن بمعاينة جميع القادمين، للتأكد من سلامتهم الصحية، حيث شملت مراجعة كروت التطعيم مع إعطاء الحجاج العلاج الوقائي لمنع حمل الميكروب المسبب لمرض الحمى المخية الشوكية، كما قامت اللجان التوعوية بمراكز المراقبة الصحية باستكمال الجانب التوعوي للحجاج من خلال مواد مرئية معدة مسبقاً.