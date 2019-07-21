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الجبير يستقبل سفيري أميركا وروسيا بالرياض

المصدر: الرياض - العربية.نت
الجبيرخلال استقباله السفير الأميركي جون أبي زيد
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في الرياض الأحد، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون أبي زيد.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الجبير خلال استقباله للسفير الروسي سيرغي كوزولوف الجبير خلال استقباله للسفير الروسي سيرغي كوزولوف

كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية، سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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#الرياض, #الجبير

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