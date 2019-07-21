تعرف على أكبر القصور التاريخية في المجمعة بالسعودية

يقف قصر "العسكر" شاهداً على جمال ورونق العمارة النجدية، وطراز المباني القديمة ليحكي للعابرين قصة يزيد عمرها عن 200 عام، حيث يعتبر أكبر القصور التاريخية، ومن أهم المواقع السياحية في المجمعة وسط السعودية.

وأوضح طراد العنزي الباحث في الآثار والمتاحف وعضو الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، أن قصر العسكر مبنى تاريخي يقع في محافظة المجمعة، وهو أحد أهم المواقع الأثرية القديمة، ويبلغ عمر القصر نحو قرنين من الزمان.

وأفاد، أن القصر الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، مبني على الطراز النجدي القديم، وشهد القصر زيارة الملك عبدالعزيز، كما زاره عدد من الأمراء والرحالة الغربيين.

وتقع في الدور الأرضي من القصر غرف الموظفين وبعض مكاتب تصريف الأعمال، وهناك غرفة عبارة عن مخزن للتمور، وفي الدور العلوي تسكن العائلة، وفي القصر مجلس شتوي وآخر صيفي بباب خارجي، ويرتبط القصر بمسجد يعرف بمسجد "الأمراء" في ساحته بئر.

وأشار العنزي، أن القصر بني على هيئة متوازي أضلاع، وتقع منازل سكان المنطقة على الجهة الشمالية للقصر، ويحده من الشرق منزل للضيافة، وإلى الغرب يقع بستان وإلى جواره المسجد المعروف بمسجد إبراهيم أو مسجد الإمارة، حيث بلغت كلفة ترميم وتهيئة القصر من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 3 ملايين ريال، وفي عام 2017 أعيد افتتاحه بعد ترميمه.