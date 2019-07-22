الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى النهضة

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب العاهل السعودي باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان قابوس وحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، متمنياً دوام التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة لسلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بمناسبة ذكرى يوم النهضة.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسلطان قابوس، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.