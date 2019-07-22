صور.. سعودي مصاب بشلل نصفي ينتزع ذهبية في سباق بولندا

انتزع لاعب سعودي من ذوي الإعاقة المركز الأول والميدالية الـذهبية في سباق الـ 400م في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى).

وعبر عن فخره بهذا الإنجاز وفرحته الغامرة بتحقيق الميدالية الذهبية في هذا الملتقى الدولي.

وقال لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة عبد الرحمن القرشي لـ"العربية.نت": "الحمد لله على توفيقه فقد حققت المركز الأول في سباق الـ400م بزمن وقدره 53:97 ثانية في سباق الكراسي المتحركة وأشعر بفرحة غامرة كونها أول ذهبية دولية لي هذا الإنجاز خير محفز للمشاركة في بطولات أخرى وأهدي هذه الميدالية لوطني".

وأضاف أن "أول المتصلين للتهنئة بهذا الإنجاز والدتي التي تراقبني عن بعد وتنتظر الأخبار المفرحة ودوما ما تحفزني وتدعمني وتبث بنفسي طاقة إيجابية فهي أول شخص بارك لي".

وعن نوع الإعاقة التي يعاني منها أوضح القرشي أنه يعاني من شلل نصفي منذ ولادته، ولم تقف هذه الإعاقة عائقا في طريقه في تحقيق إنجاز شخصي له ولوطنه فقد التحق في عام 2014 بنادي مكة لذوي الإعاقة وبعد ثلاثة أشهر تم استدعاؤه للمنتخب السعودي مبينا أنه استطاع الاستمرار في تنمية موهبته وتطويرها حتى أصبح من ضمن أفضل لاعبي العالم.

وتابع القرشي "البيئة التي تحتويني مهمة فقد وضعوا بي الثقة وجعلوني أعتمد على نفسي وحاولوا أن يجعلوني لا أحتاج إلى شخص والآن الحمد لله بلغت الـ 22 عاما و أستطيع الذهاب إلى أي مكان بدون مساعدة وكذلك السفر بدون مساعدة أي شخص".

وأكمل قصة نجاحه: "في عام 2017 تعرضت لحادث مروري وزاد من أوجاعي وكان الأمر محبط في البداية بالنسبة لي، ولكن تحديت هذه الظروف ولله الحمد وتغلبت عليها بالإصرار والعزيمة والتشجيع والرعاية".

وأفاد أنه شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية فقد شارك في بطولة الخليج الأولى عام 2015 وبطولة غرب آسيا وبطولة دانييلا وبطولة الشارقة وبطولة أسياد آسيا وبطولة فزاع وبطولة العالم IWAS وغيرها من البطولات التي حقق فيها الميداليات.