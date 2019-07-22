"عُقل الثويرات" أعجوبة الرمال في السعودية.. تعرف عليها

عُقل بضم العين، وهي جمع عقلة، مناطق مأهولة بالسكان وسط رمال نفود الثويرات الممتدة من الزلفي مروراً بشرق وجنوب القصيم، وهي واحدة من النفود المتشابهة والمهلكة بنفس الوقت، حيث تسمى بعض أجزائها بـ"صعافيق" نسبة لعدم وضوح كثبانها الرملية.

وتوجد في نفود الثويرات مئات "العُقل" وهي الواحات الصغيرة وسط النفود، بعضها أصبح قرية صغيرة مأهولة بالسكان، وبعضها الآخر اندثر مع رحيل أبناء من سكن هذه العقل.

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وتعدّ الزلفي أحد أكثر المدن السعودية إحاطة بالرمال، بعد أن أُخليت الخرخير من سكانها في الربع الخالي، إلا أن الزلفي الواقعة في هضبة نجد، والرابضة على أطراف طويق الشهير، لا تزال تحفظ بعض عقلها التاريخية الشهيرة.

وتشكل أيضا محافظة المذنب الواقعة جنوب القصيم، والمنبسطة على جزء من نفود الثويرات أحد المدن السعودية القريبة من واحات الصحراء في قلب النفود، فالمذنب والزلفي أكثر مدينتين سعوديتين تقعان بالقرب منهما عقل النفود أو الوحات داخل الرمال.

وينظم عدد من مستثمري الرحلات السياحية رحلات نحو هذه الواحات، والاستمتاع بمنظر الواحة الصغيرة وسط بحر من الرمال، إلا أن هذه الواحات ينقصها كثير من الخدمات، فلا تزال فاقدة لأهم نقاط الجذب السياحي، سوى منظرها الجميل وسط النفود.

ويرى العديد من منظمي الرحلات أن الرحلة صيفاً متعبة للغاية، لعدم تجهيز هذه المواقع لاستقبال الزوار، إلا أن بعضهم يصر على زيارتها حينما يرى صور تلك المواقع، خصوصا زوار محافظة الزلفي والمذنب، وهما الشهيرتان بوجود هذه الواحات وسط الرمال.

مستراح الصحراء

يشير خليف العيد، وهو باحث آثار في محافظة الزلفي، إلى أن العُقل ذات تاريخ كبير، وقد أنشأها بعض الأهالي، وسميت بأسمائهم: عقلة الفلاني وعقلة الفلاني، وهكذا، حتى أصبحت العُقل في منخفضات النفود تسمى باسم منشِئها وبانيها، ولا يزال بعض منها يحافظ عليها، وبعضها كَبر وأصبح قرية وتعدد السكان، فيما هجرت عُقلٌ أخرى ولم يبق إلا رسومها وبقايا أبنيتها.

وقال العيد: "نفود الثويرات الممتد ما بين الزلفي والقصيم، خصوصا شرقها وجنوبها، تكثر فيه الواحات، والبعض أحياها أهلها ولا تزال جميلة وخضراء وسط الرمال الحمراء".

وبيّن العيد أن هذه العُقَل أو الواحات تحتاج لمزيد من الاهتمام والاستثمار، لتكون محط أنظار محبي الطبيعة والصحراء، فهي تقع وسط كثبان الرمل خضراء يانعة وذات جمال آخاذ.