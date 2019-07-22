13 ألف حاج إيراني وصلوا إلى السعودية

أفاد مراسل العربية، أن عدد حجاج إيران الذين وصلوا السعودية يزيد عن 13 ألف حاج، معظمهم من مدينتي طهران وبندر عباس.

ووصل حجاج إيران عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وعبروا المنفذين الجويين إلى مقر إقامتهم دون تأخير أو تعطيل.

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وكانت السلطات السعودية قد هيأت تقنيات عالية لإنهاء إجراءاتهم، عبر منصات التختيم والبصمة، التي لا يقضي فيها الحاج الواحد سوى دقيقتين، كما جهزت فرقا طبية وإسعافية للحالات المرضية أو الطارئة.

فيما بلغ عدد إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى اليوم "614.918" حاجا.