أمير مكة يعلن إطلاق جائزة للإعلام الجديد في الحج

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية "الحج عبادة وسلوك حضاري"، تحت شعار (الحج رسالة سلام) في نسختها الثانية عشرة عن إطلاق جائزة للإعلام الجديد تحت مسمى (جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد) في أربعة أفرع هي الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة والسناب شات بقيمة نصف مليون ريال.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي: "يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمامه بالمنطقة، راجياً من الله أن نكون عند مستوى طموحاته وطموحات ولي عهده".

كما قدم الفيصل الشكر لكافة القطاعات المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن، خاصاً بالشكر نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ورجال الأمن على مايقومون به من جهود.

ووأوضح الأمير خالد الفيصل أن وزارة الحج هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنياً نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام، وأضاف: "في كل عام هناك دراسات وأبحاث عن ما تم في الحج الماضي، نحرص على الاستفادة منها حيث تقوم لجنة الحج المركزية بدراسة الملاحظات وتلافيها والإيجابيات وتطويرها".

كما دعا أمير منطقة مكة المكرمة من سبق لهم الحج بفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل.