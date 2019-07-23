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أولى طلائع حجاج البر من اليمن تصل منفذ الوديعة

المصدر: العربية.نت – مريم الجابر
حجاج من اليمن يصلون منفذ الوديعة برا
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وصلت أولى طلائع حجاج البر القادمين من دولة اليمن، وسط منظومة متكاملة وجهود من كافة الجهات العاملة بمنفذ الوديعة السعودي.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد بن خلف المالكي، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، الاثنين، وسط استعداد كامل من كافة القطاعات العاملة بالمنفذ، وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وبمتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.

وصول حجاج إلى منفذ الوديعة وصول حجاج إلى منفذ الوديعة

وأضاف المالكي: "تم تجهيز خيمة تتسع لأكثر من 400 حاج لفرع الطاقة الاستيعابية، وذلك لاستقبالهم الحجاج وتفويجهم، ودعم المنفذ بالكوادر البشرية، وتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج، وإعطائهم الأولوية والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية، لسرعة إنهاء الإجراءات".

كلمات دالّة

#الوديعة, #اليمن, #السعودية

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