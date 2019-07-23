التحالف يسقط طائرات "درون" أطلقها الحوثيون باتجاه عسير

أعلن "تحالف دعم الشرعية" اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع مدنية في عسير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن هذه القوات تمكنت صباح اليوم "من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير".

موضوع يهمك كشفت مصادر مطلعة وقريبة من ميليشيات الحوثي في اليمن أن ما تنشره وسائل إعلام الميليشيا، حول المبالغ الخاصة التي تجمعها... الحوثي "يتبرع" لحزب الله.. غسيل أموال وأهداف خفية اليمن

وأكد العقيد المالكي أن "المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

والسبت، كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.