طبيب سعودي أجرى عمليات أورام مجانية في إندونيسيا

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين، عصام عابد الثقفي، في إندونيسيا، الثلاثاء، المواطن السعودي، الدكتور عصام عدنان أبو خشبة، على عمله الإنساني والخيري، حيث أجرى أكثر من 35 عملية في إزالة الأورام السرطانية بالمستشفيات الإندونيسية بدون مقابل، في خير تمثيل للمملكة ومهنة الطب.

وأعرب السفير الثقفي عن سعادته الغامرة بمثل هذه المبادرات الإنسانية والتي بذل فيها الدكتور أبو خشبة وقته وجهده لراحة الآخرين، كما لفت إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية من الدرجة الأولى.

وكان الدكتور أبو خشبة الذي يعمل في المستشفى العسكري في مدينة جدة قد تطوع للعمل في إندونيسيا، بإجراء عمليات جراحة و إزالة الأورام السرطانية.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، ذكر الدكتور أبو خشبة أنه يعمل استشاري نساء وولادة بمستشفى القوات المسلحة بجدة. وقال إن تجربته في إندونيسيا كانت رائعة وتشارك خلالها المعلومات الجديدة والخبرات والطرق الجراحية رغم أن الأورام كانت بنسبة مرتفعة والعمليات معقدة.

وأضاف: "استغرقت العملية الواحدة أكثر من 6 ساعات وبفضل الله تم إجراء 35 عملية".

وأوضح أبو خشبه أن الطبيب السعودي لا تنقصه الخبرة أو الكفاءة، بل يأتي في مقدمة أطباء دول العالم .

وقدم الطبيب السعودي شكره إلى السفير الثقفي، الذي قام بتكريمه. وأكد أن هذا التكريم يمثل دعما معنويا وتشريفا، ويحفز الشباب على رفع راية الوطن عاليا وتمثيله خير تمثيل.