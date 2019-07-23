محمد بن سلمان يبحث مع رئيس حكومة اليمن مستجدات الأوضاع

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي، لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.