مغادرة أول فوج تونسي للحج عبر مبادرة "طريق مكة"

دشنت مساء الثلاثاء في تونس مبادرة طريق مكة لحج هذا العام، وغادر الفوج الأول من حجاج تونس مطار قرطاج الدولي، متوجهين إلى المملكة، لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور مستشار الرئيس التونسي، لزهر القروي الشابي، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ووزير النقل هشام بن أحمد، ومفتي الديار التونسية عثمان بطيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد ألقى السفير، محمد العلي، كلمة له بهذه المناسبة أكد فيها أن المملكة العربية السعودية جندت طاقاتها البشرية والفنية من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، ومن ذلك مبادرة طريق مكة الموجهة لضيوف الرحمن في خمس دول إسلامية، ومنها تونس، بهدف تسهيل إجراءات سفر الحجاج التونسيين إلى المملكة بكل يُسر وسهولة.

ومن جهته أعرب مستشار رئيس الجمهورية التونسية لزهر القروي الشابي، عن سعادته بإطلاق مبادرة طريق مكة في تونس، مشيداً بما قدمت المملكة من أعمال لراحة ضيوف الرحمن من أجل إتمام مناسكهم في أفضل الظروف.

وحول مبادرة "طريق مكة" وتنفيذها لأول مرة في الجمهورية التونسية هذا العام، ثمن عدد من الحجاج التونسيين هذه المبادرة القيمة، رافعين أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين على هذه المبادرة الثمينة التي استفاد منها الحجاج التونسيون ولمسوا دورها الكبير.