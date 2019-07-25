التحالف: استهداف قاعدة جوية بالسعودية ادعاءات حوثية كاذبة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وقال المالكي إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.

كما أوضح أن "استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.