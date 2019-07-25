هكذا تم استقبال حجاج باكستان في مكة

قال رئيس مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، طلال معتوق قصاص، إن "المكتب استقبل أول فوج تابع لهم من حجاج باكستان والبالغ عددهم 416 حاجاً"، لافتاً إلى أن "مجموعات الخدمة الميدانية تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة، ويجري استقبال الحجاج عند وصولهم للعاصمة المقدسة بماء زمزم والورد والحلويات والتمور، حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم".

وأكد قصاص أن "المؤسسة تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان".

من جهتهم، عبّر الحجاج القادمون من باكستان عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يتوافدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك الحج.