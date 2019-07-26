بالصور.. الحجاج بكل لغات العالم: "آلو هنا مكة"

ينقل حجاج بيت الله الحرام مشاعرهم الإيمانية إلى ذويهم في أنحاء العالم بالصوت والصورة في أمن وطمأنينة عبر وسائل الاتصال الهاتفي والمرئي الموفرة لهم بيسر وسهولة.

عدسة "العربية.نت" أثناء جولتها في أنحاء متفرقة من مكة المكرمة رصدت تلك المشاعر ومدى سعادتهم بتوفر تلك الخدمات دون عناء، فيما أشار بعض الحجاج إلى أن الأهل والأصدقاء في بلدانهم يطلبون منهم نقل يومياتهم من الحرم المكي وصوراً ومشاهد حية للكعبة والمسجد الحرام، كما يبث بعض الحجيج صوراً وفيديوهات عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أهدت السعودية مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية لحجاج بيت الله بالتعاون بين مطار الملك عبدالعزيز ولجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.