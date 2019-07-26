صور القصر الملكي في مكة.. تفاصيل معمارية مبهرة

وثقت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ قصر "السقاف" في حي المعابدة بمكة المكرمة أو ما يعرف بالقصر الملكي، وتبلغ مساحة القصر 9 آلاف متر مربع، وتم إنشاؤه في العام 1346 هجرية.

وكان يستقبل فيه الملك عبدالعزيز ضيوف الدولة الرسميين، واستمر القصر في عهد الملك سعود والملك فيصل بصفته الرسمية.

وذكر الدكتور فواز الدهاس مدير مركز تاريخ مكة أن القصر أصبح بعد ذلك مقراً لرابطة العالم الإسلامي، ثم مقراً لشرطة مكة المكرمة، والناحية الغربية اقتطعت من المبنى وحولت إلى فرع لوزارة المالية.

المصور بدر فؤاد التقط صوراً مبهرة للقصر من الداخل تعبر عن جمال تصميمه وطراز بنائه، وقال لـ"العربية.نت": "أكثر ما كان يلفت نظري هو التفاصيل المعمارية من رواشين وزخارف ومقتنيات، وأحببت أن أبرزها بطريقه تحكي عن قصه المكان"، وأوضح بدر أن علاقته بالتصوير بدأت بشكل مستمر من حوالي 8 أعوام حصل فيها على عدة جوائز من أهمها جائزة (ألوان سعودية) حيث نال المركز الثاني في محور التراث الحضاري عام 2018.