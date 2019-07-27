السينما السعودية.. الثالثة في مبيعات التذاكر بالشرق الأوسط

حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019.

وأنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية بالسعودية حتى الآن، هي الرياض وجدة والدمام، ويجري حالياً الاستعداد لافتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

من جانبها، دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وخصصت الهيئة بريداً إلكترونياً للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخص، وذلك دعماً منها للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية.