سعوديتان في مهرجان فينيسيا الدولي للأفلام

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية"، للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتنافس الفيلم مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي"، إحدى الجوائز العالمية في مجال السينما.

وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيغويان، والسويدي روي آندرسون، والياباني هيروكازو كوريدا.

المنصور لقت الدعم من وزارة الثقافة لفيلمها المرشح للجائزة وعنوانه "المرشحة المثالية"، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة شابة سعودية تسعى لترشيح نفسها في الانتخابات البلدية.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر"، الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم في قالب فانتازي حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.

يشار إلى أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012، بفيلم "وجدة"، ضمن مسابقة "Venice Horizons Award"، وفازت بثلاث جوائز مهمة، وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهبي" للمرة الأولى.