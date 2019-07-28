عاشق المساء.. مصور سعودي يطارد جماليات الليل

انتهج مصور سعودي أسلوبا مختلفا في توثيق جماليات الطبيعة، ليأخذ من أجواء المساء، وعتمة الليل إبداعاً في إبراز الطبيعة، حتى لقب بـ "عاشق المساء".

المصور، تركي هاشم العباسي، وثق في حزمة من الصور، طبيعة الليل في الوجه وضباء وحائل والفارعة وامالا، خلال موسم إجازة الصيف الحالي.

وقال العباسي لـ"العربية.نت": "قمت بتوثيق الطبيعة البرية والبحرية والآثار التاريخية، عبر خاصية التصوير الليلي، بهدف الجذب السياحي وإبراز المعالم".

والعباسي هو مشرف ومؤسس مجموعة مصوري محافظة الوجه، وشارك في العديد من المعارض والمسابقات الخاصة بالتصوير الضوئي.

وتابع: "أنا مصور باحث في جماليات الليل، وأختار وقت المساء للتصوير لأظهر عظمة الخالق في المجرات الكونية، حيث يتمازج الضوء والظل وعتمة المساء، في مشاهد تبرز جمال المواقع، فالطبيعة السعودية مساء لها مميزات خاصة.

وأظهر العباسي استعداده لتجاوز كل العقبات كمصور سعودي يحاول الوصول للعالمية، لذا قام بجولة صيفية في العديد من بقاع المملكة الشهيرة لتوثيق مشاهد المساء في الصحاري والقلاع الأثرية وغيرها.

واختتم بأن مشاهد الطبيعة السعودية في المساء ثروة في حاجة إلى المزيد من الاكتشافات عبر أساليب التصوير الاحترافي المتعدد.