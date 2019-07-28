هيئة الصحافيين السعوديين تنظم منتدى الإعلام وتطلق جائزة

أعلنت هيئة الصحافيين السعوديين عن تنظيم منتدى الإعلام السعودي الأول تحت شعار "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، وإطلاق "جائزة الإعلام السعودي" بالتزامن مع المنتدى، وذلك نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة للإعلاميين السعوديين والرموز الإعلامية العربية والأجنبية، للاجتماع في قاعة واحدة والنقاش حول صناعة الإعلام والتطورات الحاصلة والتحديات التي تواجهه.

الرياض.. عاصمة إعلامية

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين، خالد المالك، وفقاً لما بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المنتدى مبادرة من الهيئة، وسيكون تظاهرة سنوية ترسخ اسم الرياض كعاصمة إعلامية للعالم العربي ودولة قيادية في الساحة السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وبيّن أن دور الإعلام جوهري ومؤثر، وأن المنتدى سيفتح المجال للنقاش وطرح الآراء حول صناعة الإعلام والحوار مع الآخر والفهم للتجارب العالمية والإقليمية.

وقال: "إن مشروع المنتدى والجائزة وجدا دعماً مباشراً من وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، الذي اجتمع أكثر من مرة مع أعضاء المجلس، وحث الهيئة على تبني المبادرات المختلفة"، مؤكداً دعم الوزارة لكل المشاريع التي تخدم صناعة الإعلام والماكينة الإعلامية السعودية.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين والمشرف العام على المنتدى وجائزة الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، "أن دور المملكة السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية لابد أن يوازيه دور إعلامي مهم وفعال يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية وأهميتها".

موضوع يهمك طالب مسؤول مخابرات أميركي سابق بضرورة إحالة ملف التورط القطري في تفجيرات دامية في الصومال الذي كشفت عنه تسجيلات صحيفة... مسؤول استخباراتي أميركي سابق يطالب بتحقيق دولي حول تورط الدوحة بتفجيرات الصومال الخليج العربي

وأشار إلى أن المنتدى، الذي ينعقد على مدى يومين، سيناقش تجارب للإعلام العابر للقارات والاستخدامات العالمية لمحتوى الإعلام كوسيلة تأثير وقوة ناعمة، وتحديات الصناعة الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. كما سيتضمن برنامج المنتدى جلسات عمل رئيسة، وحلقات نقاش متخصصة.

وأفاد أن المنتدى سيبحث التطورات التي ترتبط باقتصاديات صناعة الإعلام والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المحلية، وعرض تجارب عالمية في كيفية مواجهة هذه التحديات والتأقلم مع المتغيرات في الصناعة الإعلامية، لافتا إلى أن المنتدى سيستقطب الخبراء والإعلاميين القادرين على تقديم محتوى وأفكار خلاقة في التجارب الإعلامية، ومسؤولين يستعرضون الجانب الرسمي وتعامله مع وسائل الإعلام ومتطلباتها.

جائزة إعلامية لأربعة فروع

وأوضح أن "جائزة الإعلام السعودي" التي تنطلق هذا العام في نسختها الأولى تأتي تشجيعاً وتقديراً للأعمال الإعلامية المهنية المتميزة في وسائل الإعلام السعودية، لافتاً إلى أن الجائزة تتكون من أربعة فروع: (الصحافة، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، وشخصية العام)، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية وتقديرية.

وأشار إلى أن حفل المنتدى والجائزة سيحضره عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، مبيناً أن التسجيل في المنتدى سيكون قريبا متاحاً للجميع من إعلاميين وأكاديميين وممثلي الإعلام في الجهات الحكومية والخاصة.