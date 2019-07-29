"خطة المسجد النبوي".. 7720 عاملاً لخدمة ضيوف الرحمن

يعكف 7720 كادرا من القوى العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة لخدمة قاصدي مسجد النبوي من الحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والموظفات خدماتهم في جميع محاور الخطة، وتشمل النواحي الخدمية والهندسية والفنية والتقنية، والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية، وكذلك المهام الرقابية، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في العديد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

فيما يعدّ المحور الخدمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم، وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير، وكذلك نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد، إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم، وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم، والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة.

كما يقوم المكلفون بتنفيذ أعمال المحور الخدمي بفتح أبواب المسجد النبوي وحراستها، وتنظيم حركة الحشود ضمن مبادرة "ممرات سالكة"، من خلال إدارة حركة الحشود أثناء الدخول والخروج والعمل على انسيابية الحركة، وكذلك المحافظة على أمن المسجد النبوي ومرافقه وسلامتهما، والإشراف على مواقف المسجد النبوي، وتهيئة المصليات لزيادة الطاقة الاستيعابية، والعمل على حراسة المرافق وتشغيلها، والحد من الظواهر السلبية ومعالجتها، إضافةً إلى تخصيص مواقع لنِقَاط الإسعاف وتأمينها بالتجهيزات اللازمة.