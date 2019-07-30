السعودية تقرر التباحث مع العراق بمشروع اتفاقية أمنية

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة العراق، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في نيوم بمنطقة تبوك.

موضوع يهمك أعلن فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء... العراق.. إلغاء مكاتب هيئة "الحشد" في المحافظات كافة العراق

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمياوية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.