مثقف سعودي سقطت به شرفة منزله بباريس.. والشبانة: ‏آلمني

يرقد في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض الدكتور عبدالرحمن الشبيلي الذي وصل عبر الإخلاء الطبي بعد أن سقطت به شرفة منزله في باريس.

وقال وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة :"‏آلمني ما تعرض له الإعلامي الكبير الدكتور ‎#عبدالرحمن_الشبيلي، وقد اتصلت بابنته شادن للاطمئنان على صحته، وأبلغتها بحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أبنائه المثقفين والإعلاميين.. طلبت مني الأخت شادن أن أحث الجميع على الدعاء لأستاذنا بالشفاء وأن يلبسه الله ثوب العافية".

وأكد مقربون من الدكتور الشبيلي أنه سقطت به شرفة منزله في باريس فتعرض للإصابة.

ويعتبر الشبيلي المولود في عنيزة عام 1944 أحد رموز الثقافة والإعلام حيث يملك في رصيده 55 كتاباً ومحاضرة مطبوعة في تاريخ الإعلام وسِيَر الأعلام، وهو حاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وعضو سابق في مجلس الشورى.