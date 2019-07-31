مشروع سلام للتواصل يطلق برنامجاً تطوعياً للشباب السعودي

أطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري برنامجاً تطوعياً نوعياً جديداً يعزز به الإسهامات الشابة السعودية في التعايش والتفاعل الحواري مع الثقافات العالمية، وذلك تحت اسم: "برنامج شباب سلام للعمل التطوعي".

ويأتي ذلك من أجل تنظيم الجهود التطوعية في المشروع وإدارة علاقات المتطوعين من خلال البرامج والمبادرات التي يعمل عليها المشروع.

وأوضح الدكتور فهد السلطان المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري أن البرنامج عبارة عن عمل تطوعي متخصص يهدف إلى ضم مجموعة كبيرة من الكوادر الشبابية النوعية المؤهلة المتخصصة، فضلا عن الاستعانة بالقيادات الشابة التي شاركت من قبل في دورات علمية وبحثية وتدريبة أعدها مشروع سلام للتواصل الحضاري في السنوات الماضية.

ويأتي البرنامج تكاملا مع رؤية المملكة 2030 من أجل الوصول إلى مليون متطوع سنويا بالقطاع غير الربحي، ومن هذا المنطلق تم تصميمه وإعداده.

وبيّن الدكتور السلطان أن البرنامج يفتح المجال للاشتراك التطوعي والعضوية، ما بين عضو دائم وعضو أساسي، حيث يقوم العضو الدائم بالمساهمة في تحقيق رؤية المشروع ورسالته، والمشاركة في وفود "سلام" للمؤتمرات الداخلية والخارجية، فيما يقدم للعضو الأساسي فرص عمل تطوعية يومية في مشروع سلام للتواصل الحضاري، وتمثيل المشروع في حضور البرامج والمبادرات، وذلك بحسب احتياج المشروع من الكوادر البشرية المتطوعة من الباحثين والباحثات، ومتخصصي الإعلام الجديد، والترجمة، وصناع المحتوى، والمصممين، والمصورين، ومطوري مبادرات وبرامج، ومنتجي الأفلام ومتخصصي العلاقات العامة.

وكان مشروع سلام الحضاري قد أطلق مؤخراً عشر مبادرات ثقافية وحضارية نوعية تهدف إلى تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للمملكة في مختلف المحافل الدولية، فضلاً على تعزيز التواصل مع الثقافات المتنوعة في العالم المعاصر، وتتضمن المبادرات العشر: مبادرة الإنسان في السعودية، ومبادرة سعودي، ومبادرة احتواء المملكة، وبوابة سلام، ومضياف، وتمكين، ووجوه السعودية، والمعرض الافتراضي، وانظر للسعودية، ومبادرة جسر.