السعودية: رؤية هلال شهر ذي الحجة.. والعيد 11 أغسطس

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون الوقوف بعرفة السبت في الـ10 من أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد في الـ 11 من أغسطس.

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قد أعلن رؤية هلال ذي الحجة، وبناء على ذلك فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام سيكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.

تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد #جامعة_المجمعة الفلكي بحوطة سدير pic.twitter.com/nFshTY7UwW — جامعة المجمعة (@umajmaah) August 1, 2019

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت في بيان "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس".

وقالت إنها "ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة 2 أغسطس. ووفقاً لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.