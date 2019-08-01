الجيش الباكستاني يؤكد مساندته لنظيره السعودي

أكد الجيش الباكستاني وقوفه إلى جانب الجيش السعودي، فيما جددت إسلام آباد والرياض عزمهما الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في كافة المجالات، وجاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، مع كبار المسؤولين والساسة والإعلاميين الباكستانيين، ومن أبرزهم وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومستشارة رئيس الوزراء للشؤون الإعلامية فردوس عاشق أعوان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه.

ووفق بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية فقد التقى وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة يرافقه اللواء طلال بن عبدالله العتيبي مستشار وزير الدفاع السعودي، بقائد الجيش الباكستاني في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني، كما حضر اللقاء السفير السعودي لدى إسلام آباد، نواف بن سعيد المالكي.

وأضاف بيان الجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع الأمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح قائد الجيش الباكستاني خلال اللقاء بأن البلدين لهما تاريخ من التعاون الدفاعي المشترك الذي تقدره باكستان تقديرا كبيرا، مضيفاً أن الجيش الباكستاني يقف مع القوات المسلحة السعودية في جميع المجالات، كما أعرب باجوه عن تعازيه في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الباكستاني قريشي بالعلاقات الباكستانية السعودية، مؤكدا خلال محادثاته مع وزير الإعلام السعودي على أن إسلام آباد تولي أهمية لعلاقاتها مع الرياض، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى توافق في الرؤى بين البلدين حول القضايا الهامة الإقليمية والدولية، كما جدد قريشي إشادته بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان في فبراير/شباط الماضي، معتبراً أنها عززت علاقات البلدين الشقيقين.

ووصف الوزير الباكستاني إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين بأنه خطوة مهمة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما جدد قريشي شكر بلاده للسعودية لزيادة حصة باكستان من حجاج بيت الله الحرام.

كما التقى وزير الإعلام السعودي الشبانة، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الإعلامية فردوس عاشق أعوان، وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون لاسيما في قطاعي الثقافة والإعلام، وأكدت المستشارة على مشاعر المحبة والود التي يكنها الشعب الباكستاني للسعودية قيادة وشعبا.

وإلى ذلك، أثنى وزير الإعلام السعودي على تاريخ العلاقات السعودية الباكستانية، مجددا حرص القيادة السعودية على دعم ومساندة باكستان وشعبها.