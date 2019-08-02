بعد القرارات الجديدة.. 6 نقاط مهمة للمرأة السعودية

جاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي الملحقة بمراسيم ملكية بتاريخ 27/11/1440 الموافق 30 تموز/يوليو 2019، فيما يخص التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تحديداً داعمة للمرأة السعودية.

ومن النقاط التي يجب على المرأة السعودية معرفتها هي:

- يكفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل.

- يحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً.

- كذلك يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، بعد أن كانت في الماضي لا تستطيع.

- من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

- يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر.

- ستكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر.

ومن المنتظر البدء بتطبيق هذه التعديلات بعد صدور اللائحة التنفيذية لذلك.