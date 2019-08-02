كيف علقت سفيرة السعودية في أميركا على القرارات الجديدة؟

علقت الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين في أميركا، على القرارات الجديدة التي تخص المرأة تحديداً في حزمة تعديلات بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية، التي صدرت مساء الخميس في الجريدة الرسمية.

وقالت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن سعادتنا بقرار المملكة بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بشكل مستقل".

وواصلت قائلة: "لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة".

وأضافت: "هذه الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخ جديد، وتدعو للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شامل للمساواة بين الجنسين وبلا شك يعتبر تغييراً حقيقياً لصالح المرأة السعودية".

كما بينت الأميرة ريما أن "المرأة السعودية لعبت دوراً هاماً في التنمية داخل بلادنا، وستواصل ذلك على قدم المساواة مع الرجال"، على حد وصفها.