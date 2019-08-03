معلمات لتدريس البنين بالصفوف الأولية في مدارس الأحساء

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء بالسعودية، سعد آل درويش، أنه تم إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين (الأول والثاني والثالث ابتدائي) لمعلمات، بالإضافة لاعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة في الأحساء.

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وبيّن آل درويش أن المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم ترأس اجتماعاً مع اللجان العاملة استعداداً لتطبيق "مبادرة الطفولة المبكرة" في المحافظة، بحضور عدد من قيادات التعليم ومديري ومديرات مكاتب التعليم، وبمشاركة قائدات مدارس "الطفولة المبكرة"، حيث تم استعراض خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما تم إنجازه وفق التقارير المعدة لذلك.

فوي سياق آخر، شرعت إدارة التعليم في الأحساء في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة بأعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم السعودية لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، حسب آل درويش.