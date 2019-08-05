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السعودية تحمي سماء مكة المكرمة من الأهداف العسكرية

المصدر: مكة المكرمة - هاني الصفيان
الحرم المكي
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قال اللواء ركن محمد مشبب القحطاني، قائد منطقة الطائف ووحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، لـ"العربية"، إن سماء منطقة مكة المكرمة محمية من أي أهداف عسكرية عبر منظومات الدفاع الجوي التي تمتلك قدرات عالية لاعتراض وتدمير أي هدف معاد.

كما أشار القحطاني إلى أن القوات الجوية الملكية السعودية تتعاون مع القوات الأمنية الأخرى، في مراقبة حركة الحجاج وحمايتهم.

وأفاد القحطاني أن القوات المسلحة تساهم بوحدات إبطال المتفجرات وأسلحة الدمار الشامل وتطهير المصابين من تلك المواد، وهي في أهبة الاستعداد طوال موسم الحج.

وأكد القحطاني أن مشاركة القوات البرية تأتي من أجل تأمين حركة الحشود في منطقة محددة لها داخل الحرم، مع قوة أخرى خارج الحرم جاهزة لأي طارئ.

كلمات دالّة

#مكة, #الحج

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