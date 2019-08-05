بالصور.. عرض عسكري لقوات الأمن السعودي المشاركة بالحج

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الذي وقف أمس الأحد على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم، قامت قوات أمن الحج بعرض عسكري اشتمل على كتل الهرولة والآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج.

ونفذ رجال الأمن العام فرضية "نحن جاهزون" التي تهدف لرفع التنسيق والتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، بعدها شكل منسوبو شؤون التدريب بالأمن العام بأجسادهم عبارات ترحيبية لحجاج بيت الله الحرام، وعبارات وطنية.

ورعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الحفل الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وألقى الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كلمة أكد فيها جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ خطط أمن الحجاج وأداء مهامهم على أكمل وجه وفق منظومة عمل متكاملة وخطط أمنية وقائية شاملة، وقال:" إن قوات أمن الحج والمساندين لهم من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى جاهزون ومستعدون لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والأمان ويؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من عناية واهتمام وتوفير كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام".

وأضاف: "نؤكد من هذا المكان ونيابة عن كافة أعضاء اللجنة الأمنية في الحج وقادة قوات أمن الحج وجميع منسوبيهم من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والمساندين لهم من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مهام الحج أن كافة الجهات الحكومية والخدمية في كامل جاهزيتها لمباشرة المهام لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، كما أن رجال الأمن جاهزون لمباشرة وتنفيذ خطط أمن الحج لمنع كل ما من شأنه المساس بأمن الحج بكل قوة وحزم، وذلك استشعاراً منهم لقدسية الزمان والمكان لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام".