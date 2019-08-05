شاهد تعليق الوزير السعودي آل الشيخ على فيديو الحاجة النيوزيلندية

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" إن مشهد قدوم الحجاج من نيوزيلندا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، يذكّر بالمجزرة الإرهابية التي حدثت لذويهم.

وأضاف "رأيت مشهدين محزنين أولهما شابة لا تتجاوز 25 عاما ومعها ابنها الرضيع الذي قتل أباه في المجزرة على المسجدين"، والمشهد الآخر للمرأة العجوز التي جاءت منهكة ومتعبة وتسير متكئة على عكاز.. ويشعر بها أي إنسان في قلبه رحمة وعطف بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجوم على المسجدين".

وقال إن ما حدث في الفيديو المتداول كان عفوياً، لافتا إلى أن "قلوبنا قلوب بشر.. والله ينزل الرحمة في القلوب".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ يتحدث للصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ليبدأ التأثر عليه أيضًا وتنزل دموعه بينما قام بحضن الحاجة المسنة وتقبيل رأسها في مشهد إنساني.