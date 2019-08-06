الملك سلمان وولي العهد يواسيان السيسي في ضحايا الإرهاب

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

وقال الملك: "تلقينا نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري، في ضحايا الهجوم.

وقال ولي العهد: "علمت بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".